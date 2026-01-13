weather bedeckt
  4. Bankenlandschaft im Wandel: Commerzbank setzt in Sangerhausen auf Ausbau – warum sie gerade jetzt gegen den Trend investiert

Während die Postbank ihre Filiale schließt, geht die Commerzbank in Sangerhausen bewusst einen anderen Weg: mehr Beratung, mehr Personal, moderne Technik. Was hinter der strategischen Entscheidung steckt.

Von Frank Schedwill 13.01.2026, 06:00
Blick auf das Gebäude der Commerzbank in der Sangerhäuser Bahnghofstraße. Die Bank baut ihren Service in der Kreisstadt aus.
Blick auf das Gebäude der Commerzbank in der Sangerhäuser Bahnghofstraße. Die Bank baut ihren Service in der Kreisstadt aus. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Die Postbank hat ihre Filiale in Sangerhausen an diesem Dienstag geschlossen, die Commerzbank geht den entgegengesetzten Schritt und baut ihre persönliche Beratung in der Kreisstadt aus.