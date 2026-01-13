Bankenlandschaft im Wandel Commerzbank setzt in Sangerhausen auf Ausbau – warum sie gerade jetzt gegen den Trend investiert
Während die Postbank ihre Filiale schließt, geht die Commerzbank in Sangerhausen bewusst einen anderen Weg: mehr Beratung, mehr Personal, moderne Technik. Was hinter der strategischen Entscheidung steckt.
13.01.2026, 06:00
Sangerhausen/MZ. - Die Postbank hat ihre Filiale in Sangerhausen an diesem Dienstag geschlossen, die Commerzbank geht den entgegengesetzten Schritt und baut ihre persönliche Beratung in der Kreisstadt aus.