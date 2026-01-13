Aufsehen erregendes Projekt Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz schon jetzt finanziell vom Batteriegroßspeicher in Klostermansfeld profitiert

Die Pläne der Zelos Energy Developments GmbH aus Berlin für den Bau des in Europa wohl größten Batteriespeichers in Klostermansfeld haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Laut den Planungen sollen mit der gespeicherten Energie einmal über einen Zeitraum von fünf Stunden 6,5 Millionen Haushalte versorgt werden können. Und schon jetzt zahlt sich das Projekt für den Landkreis Mansfeld-Südharz aus.