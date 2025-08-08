Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz am Sangerhäuser Stadtbad ausgerückt, das kurz vor der Eröffnung steht. Dort ist in einem Technikraum Chlor ausgetreten. Gefährdet der Vorfall die geplante Sanierung?

Chlorgas-Austritt im Stadtbad - Deshalb war der Einsatz für die Feuerwehr so schwierig

Im Stadtbad Sangerhausen ist giftiges Chlor ausgetreten. Die Feuerwehr war mit ihrem ABC-Zug vor Ort. insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte involviert.

Sangerhausen/MZ - Es sind gespenstische Bilder: Feuerwehrleute in Schutzanzügen, dazu ein Kontaminationszelt. Am fast fertig sanierten Sangerhäuser Stadtbad hat es am Donnerstagsabend eine Havarie gegeben. Gegen 20.30 Uhr trat im neuen Chlorgas-Raum stark ätzendes Chlor aus.