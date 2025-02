Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS) feiert ihren 35. Geburtstag: Was Klaus Peche immer noch wehmütig werden lässt

Sangerhausen/MZ. - Revolutionen fressen ihre Kinder, sagt man. Aber nicht so in Sangerhausen. Denn während viele Bürgerinitiativen nach der friedlichen Revolution in andere Parteien übergegangen sind oder ganz verschwanden, ist die Bürgerinitiative Sangerhausen immer noch da. Und das seit nunmehr exakt 35 Jahren. „Das ist gewissermaßen unser größter Erfolg“, sagt der Vereinsvorsitzende Klaus Peche.