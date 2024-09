Der Bildungsträger „Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland“ hat an der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen einen Bücherschrank aufgestellt. Weshalb er täglich kontrolliert wird.

Bücherschrank in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen lädt zum Buchtausch ein

So sieht der neue Tauschschrank in Sangerhausen aus.

Sangerhausen/MZ. - Mit blau-gelber Folie beklebt, steht der Stahlblechschrank seit kurzem am ehemaligen Siemensgebäude in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen. Anlässlich des „Weltalphabetisierungstages“ hat der Bildungsträger „Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland“ den sogenannten Büchertauschschrank dort aufgestellt.

Er gehört zum Projekt Grundbildungszentrum MSH, das über die EU gefördert wird. Damit können nach Angaben des Bildungszentrums erstmals in der Sangerhäuser Kernstadt Bücher kostenlos und unkompliziert getauscht werden.

„Man kann gern Exemplare in den Schrank stellen und sich dort welche holen“, sagt Carina Zinke, die als Lehrkraft beim Grundbildungszentrum in Sangerhausen arbeitet und den Schrank betreut. „Er ist für Menschen gedacht, die sich aus finanziellen Gründen keine Bücher kaufen können oder sich keine neuen kaufen wollen.“

Tausch von verbotenen Büchern verhindern

Ähnliche Schränke gibt es auch vielen anderen Orten, mitunter werden frühere Telefonzellen dafür genutzt. Damit in Sangerhausen kein Wildwuchs entsteht und der Schrank nicht als Müllabladeplatz missbraucht wird, will Zinke den Inhalt morgens vor und nachmittags nach ihrer Arbeit kontrollieren. Auch der Tausch verbotener Bücher soll so verhindert werden.

Um Kosten zu sparen, stammt der Schrank aus dem vorhandenen Bestand der Zukunftswerkstatt. „Wir haben geguckt, dass er regensicher ist, damit sein Inhalt nicht nass wird“, sagte Zinke. Sie hofft, dass er auch von Vandalismus verschont bliebt. Demnächst soll neben dem Tauschschrank noch eine Bank aufgestellt werden, damit man sich dort hinsetzen und in die Bücher vor Ort schon einmal hineinlesen kann.