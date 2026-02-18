Wegen steigender Umlagen und laufender Kosten kommt die Gemeinde 2026 nicht aus dem Minus. Um gegenzusteuern, hebt der Gemeinderat Gebühren und die Grundsteuer A an. Welche Investitionen geplant sind.

Am so genannten Gut I in Hackpfüffel sollen weitere Baumaßnahmen stattfinden.

Brücken-Hackpfüffel/MZ - Mit sieben Ja- und einer Nein-Stimme haben die Gemeinderäte von Brücken-Hackpfüffel den Haushaltsplan für das Jahr 2026 beschlossen. Er bildet die Arbeitsgrundlage für sämtliche Einnahmen und Ausgaben in der Gemeinde diesem Jahr. Da auch im Jahr 2026 kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, mussten im Haushaltskonsolidierungskonzept Maßnahmen festgelegt werden unter anderem eine Erhöhung der Grundsteuer A.