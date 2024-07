Nach dem schweren Brand in der Stolberger Niedergasse sind erst zwei Häuser wieder bewohnbar. Bei den drei am schwersten betroffenen Gebäuden wird es noch Monate dauern. Woran das liegt.

Nach Brand in der Stolberger Niedergasse - Warum bei den Bewohnern die Nerven blank liegen

Stolberg/MZ. - „Wir warten“, sagt Lutz Elschner, wobei in den Worten des Stolbergers neben Hoffnung einiger Unmut mitschwingt. Hoffnung darauf, dass nun endlich die Baufirmen anrücken können, um das bei dem schweren Brand im Januar massiv beschädigte Haus in der Niedergasse wieder aufzubauen. Und zugleich Unmut darüber, dass sich alles so lang hinzieht.