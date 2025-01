Feuer in der Silvesternacht Brand in Stolberg betrifft Mitarbeiter der Kempski-Hotels - Was Ritter Kempski dazu sagt

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Silvesternacht in Stolberg sind sechs Mitarbeiter der Kempski-Hotels betroffen. Was Clemens Ritter von Kempski zur Brandnacht sagt und wie er die Arbeit der Einsatzkräfte beurteilt.