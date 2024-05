Brand in einem Treppenhaus in Sangerhausen

Sangerhausen. - Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle stand gegen 1.15 Uhr ein im oberen Bereich des Treppenhauses abgestellter Bürostuhl in Flammen.

Hausbewohner hätten das Feuer bemerkt und per Notruf die Einsatzkräfte alarmiert. Es sei ihnen dann gelungen, den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Verletzt worden sei zum Glück niemand.

Bewohner müssen zwischenzeitlich das Haus verlassen

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 15 Leuten im Einsatz. Sie kümmerten sich dann um die Restlöscharbeiten und lüfteten das Treppenhaus durch, in dem es durch den Brand eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte. Bis das erledigt war, mussten fünf Bewohner aus Sicherheitsgründen vorübergehend das Haus verlassen.

In dem Treppenhaus ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden. Das Haus soll aber weiter bewohnbar sein. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.