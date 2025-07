Rezept-Fälscher haben es auch auf die Apotheken in Mansfeld-Südharz abgesehen. Dabei entsteht schnell ein vierstelliger Schaden. Wie die Fälscher vorgehen, was die Apotheken dagegen machen und um welches Medikament es sich handelt.

Apotheken in Mansfeld-Südharz

Rezept-Fälscher denken sich immer neue Maschen aus, um an Geld zu kommen.

Sangerhausen/MZ. - Unter den Apothekern im Landkreis geht die Angst um. Angst vor der raffinierten Fälschung von Rezepten.

Denn die können richtig teuer werden. MZ-Recherchen zufolge handelt es sich derzeit um das Krebsmedikament Lonsurf. Bei mehreren Apotheken tauchten in der Vergangenheit gefälschte Rezepte oder zumindest dubios erscheinende Anfragen auf, um an das Medikament zu kommen.

Fälschungen der Rezepte in Mansfeld-Südharz gut gemacht

„Das ist ein Riesenproblem“, sagt Apothekerin Regina Stahlhacke von der Jacobi-Apotheke in Sangerhausen. „Die Rezepte sind gut gefälscht, man muss sehr Acht geben, dass man nicht darauf reinfällt“, sagt sie.

Dies gelingt aber nicht immer. Wie die Polizei erst Anfang dieser Woche mitteilte, seien mindestens zwei gefälschte Rezepte aufgetaucht und eingelöst worden. Die Medikamente seien dann auch - bevor der Betrug auffiel - ausgeliefert worden. „Der Wert der Medikamente beläuft sich laut den Angaben auf circa 3.500 Euro“, hieß es weiter. Auf den Rezepten tauchten unterschiedliche Personalien zu den gleichen Versichertennummern auf, erklärte die Polizei. Die angegebene Krankenkasse hatte den Betrug bestätigt.

Weniger Fälschungen in Mansfeld-Südharz, dafür geht es um mehr Geld

Auch Henry Schwabe, Apotheker in der Glück-Auf-Apotheke in Sangerhausen, kennt die Masche. „Rezeptfälschungen sind zuletzt zwar seltener geworden, dafür geht es um deutlich höhere Summen“, sagt er. „Das Schlimme dabei ist, dass man als Apotheke auf den Kosten sitzen bleibt.“

Seine Mitarbeiter und er achteten nun noch sorgfältiger auf die Echtheit der Rezepte. „Vor allem bei Patienten, die von weiter weg kommen, lassen wir uns den Personalausweis geben und prüfen sehr genau“, sagt er. Ähnlich sieht es auch Nancy Thieme von der Mohren-Apotheke in Eisleben.

„Deutlich mehr Arbeit“ durch gefälschte Rezepte in den Apotheken

In letzter Zeit seien Fälschungen zwar nicht mehr aufgetreten, unbekannt ist die Thematik allerdings auch in der Lutherstadt nicht. Man achte mehr auf die Personen, die das Rezept einlösen wollten, sagt sie. „Es ist deutlich mehr Arbeit für uns“, sagt sie. Denn man müsse nun nachforschen, ob es die entsprechende Arztpraxis überhaupt gibt und ob der Patient dort auch gemeldet ist.

Rezeptfälschungen treten immer wieder auf. In Sachen Lonsurf, ein Medikament, das im Rahmen der Chemotherapie bei metastasiertem Darmkrebs angewendet wird und dabei die Zellteilung der Krebszellen verlangsamt, warnte auch schon die AOK Nordost vor den Fälschungen. Auffällig sei bei den meisten Fälschungen im Raum Berlin gewesen, dass die Diagnose explizit genannt werde, obwohl dies bei Arzneimittelverordnungen nicht vorgesehen ist, schrieb die Pharmazeutische Zeitung zu diesem Thema.

Medikamente per Telefon vorher bestellt

Im Sangerhäuser Raum wiederum habe es einige Anrufe vermeintlicher Patienten gegeben, schildert Regina Stahlhacke. Manchmal habe man das Medikament dann vorbestellt und es kam niemand, in anderen Fällen sollte der vorherige Anruf offenbar die Hemmschwelle senken, das Medikament auch auszuhändigen, vermutet sie. Die Fälschungen betreffen nur Kassenrezepte auf Papier, weiß die Apothekerin.

Was mit den einmal ergaunerten Medikamenten passiert, darüber lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise gelangen sie auf den ausländischen Markt, denn in Deutschland sind sie offiziell nicht mehr verkäuflich, da der Verkauf digital hinterlegt ist.

Rezept-Fälschungen sind indes auch in Mansfeld-Südharz nichts Neues. So gibt es seit mehr als zwei Jahren auch viele Fälschungen für die so genannte Abnehm-Spritze Ozempic.

Dies sei in diesem Jahr bislang aber zurückgegangen, schildern die Apotheker einhellig.