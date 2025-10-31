Ein Radfahrer ignoriert die Polizei, fährt Schlangenlinien und kollidiert schließlich mit einem Streifenwagen. Der Vorfall bei Allstedt endet mit Widerstand, Beleidigungen und einem Krankenhausbesuch.

Allstedt/MZ/bth - In den frühen Morgenstunden Reformationstages kam es auf der Landesstraße 151 bei Allstedt zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 3 Uhr bemerkte eine Streife einen Radfahrer, der mit defektem Rücklicht und in Schlangenlinien unterwegs war.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Aufforderung zum Anhalten und bog auf Höhe Emseloh von der Straße ab. Kurz darauf stieß der Radfahrer stieß gegen den Funkstreifenwagen, der ihn zuvor überholt hatte, und stürzte. Der 29-Jährige, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Weitere Streifenwagen mussten zur Unterstützung hinzukommen. Der Mann wurde leicht verletzt und zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.