Beräumt das Umweltamt in MSH illegal abgeladenen Müll zu langsam?

In Mansfeld-Südharz werden immer wieder Abfälle illegal in der Natur entsorgt. Nun wird Kritik am Umweltamt laut.

Wallhausen/Grossleinungen - Der ehrenamtliche Umweltscout Jürgen Gottlob hatte vor ein paar Tagen in einem Wäldchen zwischen Großleinungen, Wallhausen und Pfeiffersheim einen riesigen Müllberg gefunden. Darunter waren zwei Schränke, drei Ölradiatoren, mehrere Radios, mindestens acht Beutel mit Hausmüll, unzählige Plastikteile, alte Teppiche und Fußbodenbelag. Diesen Fund hatte Gottlob an die Kreisverwaltung gemeldet, die sich um die Entsorgung des illegal abgelegten Mülls kümmert.

Nun hat sich MZ-Leserin Katharina Große an die Redaktion gewandt. Sie habe den Müllberg ebenfalls am gleichen Ort entdeckt und die Fundstelle bereits Ende März an das Umweltamt weitergeleitet, so Große. Damals sei ihr mitgeteilt worden, dass eine Verursacherermittlung vorgenommen sowie die Beräumung und Entsorgung eingeleitet werde. Sie schätzt, dass der Müll erstmalig Mitte März an dieser Stelle entsorgt worden sei. Anfang April sei sie erneut an der Fundstelle vorbeigekommen und habe festgestellt, dass sich der Müllberg in seiner Größe fast verdoppelt habe, so Große. Dies habe sie erneut dem Umweltamt mitgeteilt. Jedoch sei bisher diesbezüglich nichts unternommen worden. „Die Mühlen mahlen an dieser Stelle einfach zu langsam und ich befürchte, dass die Täter wieder und wieder ihren Unrat dort abkippen werden“, kritisiert Große. Seitens des Umweltamtes vergehe viel zu viel Zeit.

Der Müllberg Grosse

Illegale Müllberge in der Natur: Schwieriges Auffinden der Umweltsünder

Die untere Abfallbehörde beim Landkreis versuche derzeit, den Verursacher des Müllbergs ausfindig zu machen, teilt Kreissprecherin Romy Stietz auf Anfrage mit. Allerdings könnten die Umweltsünder nur in wenigen Fällen gerichtsfest ermittelt und auch belangt werden. Deshalb gebe es aktuell im Landkreis die sogenannte Sammeltruppe, die nach erstelltem Tourenplan die Müllansammlungen im Landkreis entsorge. „Da es sich allerdings hier nur um drei Personen handelt, kann die Entsorgung auch nicht immer zeitnah erfolgen. Es sei denn, es handelt sich um gefährliche Abfälle. Dann werden diese umgehend entsorgt“, so Stietz. Daher könne es durchaus sein, dass die Müllablagerung zwischen Wallhausen und Großleinungen bereits Ende März gemeldet worden sei und sich seitdem sogar noch mehr Müll an der Stelle angehäuft hat. (mz/Roman Fürst)