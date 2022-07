Benefizkonzert in Brücken für Betroffene von Erdfall in Riethnordhausen

Nachdem ein Erdfall in Riethnordhausen eine komplette Garage in die Tiefe gerissen hatte, findet nun ein Benefizkonzert für die Betroffenen statt.

Benefizkonzert in der Sankt Aegidius Kirche in Brücken

Brücken/MZ - Am Freitag, 15. Juli um 18 Uhr, findet in der Sankt Aegidius Kirche in Brücken ein Benefizkonzert für die Betroffenen des Erdfalls in Riethnordhausen statt. Es erklingen Musikstücke für Orgel und Trompete. Es spielen Jutta Wilding (Orgel) und Dirk Sterzig (Trompete).