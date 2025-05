Unternehmen startet neue Befragung der Haushalte. Was die Anschlüsse kosten sollen und wie es mit den Allstedter Ortsteilen weitergeht.

Allstedt/MZ. - „Ja zu Glasfaser!“ Die weiß-blauen Werbeplakate sind jetzt wieder überall in Allstedt zu sehen. Die Stadt unternimmt einen zweiten Versuch, Anschluss ans schnelle Datennetz zu bekommen. Mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG), das 2023/24 in der Einheitsgemeinde schon mal um Kunden warb, wurde ein erneutes so genanntes Marktbündelungsverfahren vereinbart.