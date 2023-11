Anwohner warnten sich gegenseitig Deutsche Glasfaser zu Aufregung in Allstedt: Vertriebler haben Ausweise dabei und üben keinen Druck aus

Woher die Leute in den Vertriebsteams kommen, die zurzeit in Allstedt an den Türen klingeln, und wie es sich mit der Widerspruchsfrist verhält.