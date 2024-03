Symbolfoto - Die Elternbeiträge in den Kitas in Allstedt steigen.

Allstedt/MZ. - In mehreren Kindertageseinrichtungen in der Einheitsgemeinde Allstedt müssen sich die Eltern auf höhere Beiträge einstellen. In seiner jüngsten Sitzung am Montagabend hat der Stadtrat Änderungen der Kostenbeitragssatzung beschlossen, die in den meisten Fällen eine Anhebung um zehn bis 20 Euro im Monat bedeuten.