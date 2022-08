Bei Abellio läuft es nicht rund - startet aber Werbekampagne

Sangerhausen/MZ - Geht das zusammen? Seit Wochen reißen die Negativmeldungen, den Bahnverkehr in der Region betreffend, nicht ab und just zum gleichen Zeitpunkt wirbt Abellio um neu gewonnene Fahrgäste für die Zeit nach dem 9-Euro-Ticket. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern mit einer recht großangelegten Werbekampagne. Wörtlich heißt es jetzt in einer Pressemitteilung: „In den vergangenen Monaten haben dank des 9-Euro-Tickets viele Menschen das Zugfahren für sich entdeckt. Um diese Fahrgäste dauerhaft für den Schienenverkehr zu gewinnen, hat Abellio unter dem Motto ,Mit uns geht es WEIT€R‘ in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern eine umfangreiche Werbekampagne für Nahverkehr-Abonnements gestartet.“