Südharz/MZ. - In Reih’ und Glied stehen die 400 PS starken US-Fahrzeuge auf dem Auerberg-Parkplatz, an jedem Frontgrill prangt der legendäre Widderkopf oder RAM-Schriftzug. Ihre Besitzer kennen sich bisher nur aus dem Dodge-Forum im Internet, das knapp 34.000 Mitglieder zählt.

Dort ist auch der Sangerhäuser Michael Theile aktiv, der seit sieben Jahren einen Dodge fährt und über das Forum eine Baumpflanzaktion im Südharz initiiert hat: „Wir haben übers Forum knapp 1.500 Euro Spenden gesammelt.“ Gemeinsam wollen sie die Roteichen, Serbische Fichten und Douglasien in die Erde bringen.

Schon drei Pflanzaktion durchgeführt

Bevor sie starten, befestigt Theile die Fahne mit dem Logo des Forums am Heck, dann rollt die PS-starke Karawane auf schlammig-holprigen Waldwegen los: Christian Lux aus Wernigerode, Sonja und Stefan Paschmanns aus Mönchengladbach, die tags zuvor angereist sind und im „Fünf Linden“ in Wickerode übernachtet haben. Monika Haberecht und Guntram Fleck aus Grimma, deren Cavalier King Charles Spaniel dabei ist. Andere kommen aus Hannover, Peine oder Hildesheim.

„Die Idee mit der Pflanzaktion ist auf meinem ’Mist’ gewachsen“, lacht Theile, der als Qualitätsmanager bei der Bergaer BB Stanz- und Umformtechnik arbeitet und 2017 sein Traumauto (gebraucht) gekauft hat. „40 Leute haben gespendet.“ Als Partner haben sie die Firma und Stiftung „Plant my tree“ ausgewählt.

„Wir haben mit ihnen in den vergangenen drei Jahren schon drei solche Pflanzaktionen über die Bergaer Firma mitgemacht“, erzählt der 39-Jährige. Die Stiftung erwerbe Flächen, auf denen gepflanzt werden soll, pflüge den Boden vor, bringe Bäume und Spaten mit und betreue die Leute beim Pflanzen. Später kümmere sich die Stiftung um die Pflege der Flächen und pflanze nach, falls nötig.

1.700 Bäume eingepflanzt

Sören Brüntgens, der das Unternehmen und die Stiftung „Plant my tree“ 2007 in Mülheim an der Ruhr gegründet hat, zeigt, in welchen Abständen und wie tief die Pflanzlöcher zu graben sind. „Vier Douglasien, dann eine Eiche“, gibt er vor, setzt je ein Bäumchen in die Erde und tritt den Boden fest. „Wir sind hier im Wald, da kommt es nicht auf zehn Zentimeter an.“

Hier sollen Serbische Fichten, Douglasien und Roteichen wachsen. (Foto: Koch)

Außer den Mitgliedern vom Dodge-Forum, erzählt Brüntgens, beteiligen sich Beschäftigte von Firmen und weiterer Foren, Mitarbeiter einer Frankfurter Bank und eines großen Energieversorgers. Einige wohl samt PR-Abteilung, immerhin schwirren gleich drei Drohnen über den 50 oder 60 Leuten, die bis zum Mittag rund 1.700 Bäume in die Erde bringen werden.

Häufiger zum Wandern im Harz

Patrick Schrock sieht man aber die Routine beim Pflanzen an, er arbeitet bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma in Stolbergs Partnerstadt Hardegsen. „Wir machen zum dritten Mal mit und haben diesmal wieder 100 Bäume gespendet“, sagt er.

Dennis Freimark aus Hannover, der in der IT-Branche arbeitet und übers Dodge-Forum teilnimmt, kennt den Harz schon länger. „Wir sind früher öfter zum Wandern hergekommen.“ Umso mehr sei er über die riesigen kahlen Flächen erschrocken.

Aber in fünf Jahren, hofft Organisator Michael Theile, könnte es schon besser aussehen. Vielleicht treffen sie sich dann noch mal auf dem Auerberg, suchen die Fläche und schauen, wie sich ihre Bäume entwickelt haben.