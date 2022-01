Automatenknacker in Abberode und Gonna

Abberode/Gonna - Unbekannte haben am späten Sonntagabend versucht, zwei Zigarettenautomaten in Mansfeld-Südharz gewaltsam zu öffnen. Offenbar kurz nach 23 Uhr wollten die Täter einen Automaten in der Hauptstraße des Mansfelder Ortsteils Abberode mit Hilfe von Pyrotechnik aufsprengen, teilte die Polizei am Morgen mit. Das sei nicht gelungen. Etwa eine halbe Stunde später wurde dann ein Automat in der Hauptstraße des Sangerhäuser Ortsteils Gonna aufgehebelt und daraus Zigaretten und Bargeld entwendet. Ob beide Taten zusammenhängen, ist noch unklar. Ebenso steht die genaue Schadenshöhe noch nicht fest. Die Kripo ermittelt. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere ähnliche Vorfälle in MSH gegeben.