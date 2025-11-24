Streit im Stadtrat um Sparkassen-Service Automaten-Streit in Sangerhausen: Kommt eine Lösung für lange Wartezeiten?
Nach dem Abbau von Automaten in der Sparkassen-Filiale Sangerhausen Südwest stehen Kunden oft Schlange. Sogar im Stadtrat wurde das Thema diskutiert. Während die Sparkasse den Umbau mit Barrierefreiheit begründet, wächst der Druck auf die Verantwortlichen, eine Lösung zu finden.
24.11.2025, 06:55
Sangerhausen/MZ. - Das Thema sorgte jüngst im Sangerhäuser Stadtrat für Wirbel. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Thunert (AfD), selbst langjähriger Sparkassenkunde, sprach „unhaltbare Zustände und lange Wartezeiten“ in der Sparkassenfiliale in Sangerhausen Südwest an.