Streit im Stadtrat um Sparkassen-Service Automaten-Streit in Sangerhausen: Kommt eine Lösung für lange Wartezeiten?

Nach dem Abbau von Automaten in der Sparkassen-Filiale Sangerhausen Südwest stehen Kunden oft Schlange. Sogar im Stadtrat wurde das Thema diskutiert. Während die Sparkasse den Umbau mit Barrierefreiheit begründet, wächst der Druck auf die Verantwortlichen, eine Lösung zu finden.