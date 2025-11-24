Seit dem Frühjahr konnten mehrere Spielgeräte von den Kindern und Jugendlichen der Hahnemann-Förderschule in Köthen nicht genutzt werden. Eltern hatten das mehrfach beklagt. Nun ist Abhilfe in Sicht.

Köthen/MZ/her. - Begonnen haben dieser Tage die Arbeiten am Spielplatz auf dem Schulhof des Förderzentrums „Dr. Samuel Hahnemann“ in der Lelitzer Straße in Köthen.

Schulträger ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und der lässt derzeit die Fläche herrichten, bevor dann die neuen und sehnsüchtig erwarteten Spielgeräte aufgestellt werden können. Auch der Spielsand soll im Zuge dieser Arbeiten erneuert werden.

Bereits seit dem Frühjahr konnten mehrere Spielgeräte von den Kindern und Jugendlichen der Förderschule nicht genutzt werden, zum Beispiel, weil sie nicht mehr sicher waren und damit eine Gefahr darstellten. Eltern hatten das Thema unter anderem in der Gesamtkonferenz der Schule angesprochen und darauf gedrängt, dass etwas passieren müsse. Ihre Schützlinge bräuchten in den Pausen den Ausgleich zum Unterricht, argumentierten sie hartnäckig – unterstützt von der Schulleitung.