Der Winter hat Einzug gehalten im Saalekreis. Das sorgt teils für glatte Straßen. Auf der Autobahn A38 bei Merseburg kollidieren auf solcher drei Laster. Die Polizei mahnt zu Vorsicht.

Eisglätte im Saalekreis: Drei Lkw kollidieren auf der A38 bei Merseburg

Die Straßen sind auch im Saalekreis teils glatt. Auf der Autobahn A38 sorgte Glätte in der Nacht zu Montag für einen Unfall mt mehreren LKW.

Merseburg/MZ - Auf glatter Fahrbahn ist es in der Nacht zum Montag auf der A38 bei Merseburg zu einer Karambolage mehrerer Lkw gekommen.

Wie die Autobahnpolizei berichtet, habe zunächst gegen 2.30 Uhr ein Trucker in Höhe der Anschlussstelle Merseburg-Süd wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seinen Laster verloren. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dann mit der Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Winter im Saalekreis hält an: Autobahnpolizei mahnt zu vernünftigem Fahrverhalten

Der Laster blockierte dabei aber auch Teile der Nachbarspur. Beim Versuch dem Unfalllaster auszuweichen stießen dann zwei nachfolgende Lkw zusammen.

Die Polizei sperrte zur Unfallaufnahme den Bereich mit Warnbarken ab. Eine davon sei jedoch von einem bisher unbekannten Fahrer überfahren worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sei dieser jedoch weitergefahren. Man ermittle nun wegen Unfallflucht.

Mit Blick auf die weiterhin winterlichen Wetterprognosen im südlichen Sachsen-Anhalt für die kommende Tage mahnt die Autobahnpolizei zu angepassten Fahrverhalten.

Dazu zählen verringerte Geschwindigkeit, größere Sicherheitsabstände und Wachsamkeit vor plötzlich auftretender Glätte.