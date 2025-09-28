Thomas Peckruhn ist Chef-Lobbyist der Kfz-Branche und führt eine der lukrativsten Skoda-Handelsketten Europas. Begonnen hat sein Weg in der Werkstatt seines Opas zu DDR-Zeiten. Warum den Sangerhäuser das bis heute prägt und wie der gelernte Kfz-Schlosser auf die Zukunft des Autos blickt.

Der Autopapst aus dem Osten: Wie ein Sangerhäuser sich an die Spitze der Kfz-Branche arbeitete

Thomas Peckruhn hat sein Leben den vier Rädern gewidmet. Er selbst besitzt über 15 Oldtimer – darunter auch einige Skodas.

Sangerhausen/MZ - Schon beim ersten Schritt ins Skoda-Autohaus in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) prallen die beiden Seiten der automobilen Welt aufeinander, die Thomas Peckruhn antreiben. Da steht ein pechschwarzes SUV. Groß, modern, vollgestopft mit Hightech. Zwei Schritte entfernt, direkt neben dem Eingang, parkt ein gelber Oldtimer. Er gehört dem Autohauschef selbst. „Der Porsche des Ostens“, sagt Peckruhn. Ein Skoda 110R, Baujahr 1974, 50 PS – und etwa halb so schwer wie sein moderner Bruder.