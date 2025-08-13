Stadt und Autobahn GmbH finden Lösung Doch nicht 181.000 Euro - Neue Schilder an A 38 bei Sangerhausen werden deutlich billiger
Jahrelanger Streit beigelegt: Statt 181.000 Euro kostet die Erneuerung der beiden verblichenen Infotafeln an der Südharzautobahn deutlich weniger Geld. Wie der Kompromiss aussieht.
Aktualisiert: 13.08.2025, 15:14
Sangerhausen/MZ. - Sie schafften es vor zwei Jahren sogar als Beispiel für Steuerverschwendung ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. 181.000 Euro, so viel wie ein kleines Einfamilienhaus, sollte die Erneuerung der beiden völlig verblassten Autobahnschilder kosten, die an der A 38 für einen Besuch in Sangerhausen und des hiesigen Europa-Rosariums werben.