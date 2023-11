Wie die Arbeiten an einem kleinen Durchlass über den Westerbach in Nienstedt sogar den Rettungsdienst aus dem Plan bringen und wie lange die Arbeiten noch dauern sollen.

Auswirkungen auf Feuerwehr und Rettungsdienst - Wann wird Straße in Nienstedt wieder freigegeben?

Die Durchlassrohre für die zweite Hälfte des maroden Durchlasses am Nienstedter Friedhof liegen schon am Straßenrand bereit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienstedt/MZ. - Sie teilt zurzeit die Einheitsgemeinde Allstedt in zwei Hälften – die Baustelle an einem kleinen Durchlass für den Westerbach unter der Landesstraße 222 in Nienstedt. Auf Höhe des Friedhofs ist seit dem 23. Oktober die Straße voll gesperrt, seitdem kommt hier keiner mehr durch. Die Schleichwege durch die Felder zwischen Einzingen und Othal und zwischen Holdenstedt und Mittelhausen sind keine offiziellen Umleitungsstrecken und spätestens bei der jetzigen Witterung zum Teil auch nicht mehr mit normalen Autos zu befahren.