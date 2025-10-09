Abfallwirtschaft Ausnahmen sind möglich - Biotonne kommt in Mansfeld-Südharz ab 2027
Nachdem sich die flächendeckende Einführung der Biotonne in Mansfeld-Südharz im vergangenen Jahr noch verzögert hatte, wird sie nun 2027 im Landkreis flächendeckend eingeführt. Warum das so ist und welche offenen Fragen sich noch geklärt haben. Dabei sind Ausnahmen immer noch möglich.
Sangerhausen/MZ. - Nachdem der Kreistag im vergangenen Jahr die kreisweite Einführung der Biotonne noch verzögert hatte, wird sie nun aller Voraussicht nach im Jahr 2027 für alle Haushalte eingeführt.