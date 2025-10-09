Abfallwirtschaft Ausnahmen sind möglich - Biotonne kommt in Mansfeld-Südharz ab 2027

Nachdem sich die flächendeckende Einführung der Biotonne in Mansfeld-Südharz im vergangenen Jahr noch verzögert hatte, wird sie nun 2027 im Landkreis flächendeckend eingeführt. Warum das so ist und welche offenen Fragen sich noch geklärt haben. Dabei sind Ausnahmen immer noch möglich.