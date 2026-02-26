Feuerwehreinsatz am Morgen Ausgebrannter Lkw sorgt für stundenlange Vollsperrung der B86. Ist die Straße jetzt kaputt?
Der Brand eines Lkw auf der Bundesstraße 86 zwischen Emseloh und Sangerhausen hat am Donnerstag in Mansfeld-Südharz für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Feuer könnte auch die Straße beschädigt haben. Was bisher zum Brand klar ist.
Aktualisiert: 26.02.2026, 16:13
Sangerhausen/MZ. - Wer am Donnerstag auf der Bundesstraße 86 bei Emseloh in Richtung Sangerhausen oder Hettstedt fahren wollte, kam nicht weit. Bis in den Nachmittag hinein hieß es: Vollsperrung und Umleitung über Riestedt.