Sie trat mit Bryan Adams, Milow, Silbermond und Co. auf: Sängerin Hanna Rautzenberg aus Stangerode will an die Spitze des deutschen Pop. Dabei manövriert die 21-Jährige zwischen Studio und Studium, zwischen der A-Liga des deutschen Musikbusiness und den einsamen Wäldern des Südharzes – und versucht, sie selbst zu bleiben.

Aus Stangerode zu den Stars: Der steile Aufstieg von Sängerin Hanna Rautzenberg

Allein vor 10.000 Menschen: Hanna Rautzenberg sang im August vor Bryan Adams auf der Peißnitzbühne in Halle – ein Meilenstein für die junge Sängerin.

Leipzig/Stangerode/MZ - Für Hanna Rautzenberg ist es ein Schlüsselmoment ihrer noch jungen Karriere – und er skizziert die emotionale Achterbahnfahrt, die das Leben der Sängerin prägt. Es war vor einigen Wochen. Gerade hat die 21-Jährige ihr neues Lied im Internet veröffentlicht, doch es taucht in keiner Bestenliste auf. „Ich war total frustriert“, sagt Hanna Rautzenberg. Dann die Nachricht ihres Managers.