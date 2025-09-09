Während die Freizeitnutzung am Seelhausener See zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt in greifbare Nähe rückt, sorgt der geplante Rückbau des Lober-Leine-Kanals für Diskussionen um Wasserqualität und Hochwasserschutz.

Seelhausener See: Wie Experten den Spagat zwischen Badespaß, Hochwasserschutz und Umweltgefahren lösen wollen

Chance oder Risiko für die Region?

Noch fließt der Lober-Leine-Kanal zwischen Seelhausener See (links) und Goitzsche. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern - die LMBV investiert rund 35 Millionen Euro.

Löbnitz/Bitterfeld/MZ. - Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) hat angekündigt, die Flüsse Lober und Leine künftig direkt in den Seelhausener See einzuleiten und den bisher bestehenden Lober-Leine-Kanal damit überflüssig zu machen.