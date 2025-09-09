EIL
Köthen feiert drei Tage Im Köthener Schlosspark fliegt wieder die Kuh - Traditionelles Kuhfest steht vor seiner 32. Auflage
Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö lädt von Freitag bis Sonntag zu ihrem 32. Kuhfest ein. Was alles geboten wird.
Aktualisiert: 09.09.2025, 12:55
Köthen/MZ. - Die Wettervorhersage lässt hoffen: Temperaturen knapp über 20 Grad, Regenwahrscheinlichkeit unter 20 Prozent. Es ist alles angerichtet für Köthens größtes Volksfest des Jahres am kommendenden Wochenende – das 32. Kuhfest im Schlosspark.