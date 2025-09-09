Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö lädt von Freitag bis Sonntag zu ihrem 32. Kuhfest ein. Was alles geboten wird.

Im Köthener Schlosspark fliegt wieder die Kuh - Traditionelles Kuhfest steht vor seiner 32. Auflage

Die schrillen Typen von „Venga Venga“ bestreiten im äußeren Schlosshof die Eröffnungsparty des diesjährigen Kuhfestes.

Köthen/MZ. - Die Wettervorhersage lässt hoffen: Temperaturen knapp über 20 Grad, Regenwahrscheinlichkeit unter 20 Prozent. Es ist alles angerichtet für Köthens größtes Volksfest des Jahres am kommendenden Wochenende – das 32. Kuhfest im Schlosspark.