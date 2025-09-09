weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Köthen feiert drei Tage: Im Köthener Schlosspark fliegt wieder die Kuh - Traditionelles Kuhfest steht vor seiner 32. Auflage

EIL
Retter finden Toten im Hufeisensee in Halle - was bisher bekannt ist
Retter finden Toten im Hufeisensee in Halle - was bisher bekannt ist

Köthen feiert drei Tage Im Köthener Schlosspark fliegt wieder die Kuh - Traditionelles Kuhfest steht vor seiner 32. Auflage

Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö lädt von Freitag bis Sonntag zu ihrem 32. Kuhfest ein. Was alles geboten wird.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 09.09.2025, 12:55
Die schrillen Typen von „Venga Venga“ bestreiten im äußeren Schlosshof die Eröffnungsparty des diesjährigen Kuhfestes.
Die schrillen Typen von „Venga Venga“ bestreiten im äußeren Schlosshof die Eröffnungsparty des diesjährigen Kuhfestes. Foto: Patrick Lange

Köthen/MZ. - Die Wettervorhersage lässt hoffen: Temperaturen knapp über 20 Grad, Regenwahrscheinlichkeit unter 20 Prozent. Es ist alles angerichtet für Köthens größtes Volksfest des Jahres am kommendenden Wochenende – das 32. Kuhfest im Schlosspark.