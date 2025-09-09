Da einem Mann die Wartezeit beim Anhalten einer Straßenbahn in Magdeburg nicht gefiel, schlug er eine Türscheibe ein und verließ die Bahn.

Weil ihm die Wartezeit nicht passte! Mann zerschlägt Straßenbahn-Scheibe in Magdeburg

Ein Mann hat am Montag die Türscheibe einer Magdeburger Straßenbahn eingeschlagen. Offenbar war ihm die Wartezeit der Bahn zu lang.

Magdeburg. – Am Montagnachmittag, dem 8. September, soll es gegen 14 Uhr in Magdeburg in einer Straßenbahn der Linie 4 zu einer mutwilligen Sachbeschädigung gekommen sein. Ein Fahrgast hat demnach eine Scheibe der Bahn eingeschlagen, wie die Polizei meldet.

Mann schlägt Scheibe von Straßenbahn in Magdeburg ein

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich ein 30-jähriger Fahrgast in der Bahn in Fahrtrichtung Olvenstedter Platz befunden, als die Straßenbahn im Bereich der Westringbrücke zum planmäßigen Halt ansetzte.

Offenbar habe dem Mann die Wartezeit beim Anhalten nicht gefallen. Er soll plötzlich und unvermittelt gegen die Türscheibe geschlagen haben. Die Scheibe sei dadurch zu Bruch gegangen.

Anschließend habe der Mann die Bahn durch die beschädigte Tür verlassen und sich zur gegenüberliegenden Haltestelle begeben.

Die Polizei habe den 30-Jährigen noch vor Ort festgehalten. Da er einen verwirrten Eindruck gemacht habe, sei ein Rettungswagen hinzugezogen worden. Der Mann sei anschließend in eine Klinik gebracht worden.

Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden an der Straßenbahn sei, könne derzeit noch nicht beziffert werden.