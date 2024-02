Fußball in Mansfeld-Südharz Auf mindestens einen Punkt hofft der VfB Sangerhausen im Spiel gegen Gardelegen

Der VfB Sangerhausen bestreitet am Sonnabend sein erstes Verbandsliga-Auswärtsspiel des Jahres 2024. In Gardelegen will das Team von Trainer Kuhnert die Erfolgsserie ausbauen.