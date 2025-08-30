Im Landkreis sind aktuell sieben Hausarztstellen mehr besetzt als vor einem Jahr. Wo die neuen Mediziner ihre Praxen haben.

Wohl dem, der einen Hausarzt hat.

Sangerhausen/MZ. - Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Innerhalb von Jahresfrist hat sich die hausärztliche Versorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz offenbar deutlich verbessert. Das jedenfalls legt die aktuelle Zahl der offenen Stellen für eine hausärztliche Niederlassung nahe, die der gemeinsame Ausschuss von Krankenkassen und Ärzten mehrmals im Jahr neu festlegt.