  4. Mehr Mediziner: Ärzte-Lücke in Mansfeld-Südharz ist geschrumpft

Im Landkreis sind aktuell sieben Hausarztstellen mehr besetzt als vor einem Jahr. Wo die neuen Mediziner ihre Praxen haben.

Von Grit Pommer 30.08.2025, 10:05
Wohl dem, der einen Hausarzt hat. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sangerhausen/MZ. - Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Innerhalb von Jahresfrist hat sich die hausärztliche Versorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz offenbar deutlich verbessert. Das jedenfalls legt die aktuelle Zahl der offenen Stellen für eine hausärztliche Niederlassung nahe, die der gemeinsame Ausschuss von Krankenkassen und Ärzten mehrmals im Jahr neu festlegt.