Arbeiten in Stolbergs „Thyragrotte“ in vollem Gang

Im Freizeitbad wird zurzeit der Fußboden in all den Bereichen entfernt, in denen das Wasser eindringen konnte. Die Edelstahlbecken bleiben erhalten.

Stolberg/MZ. - Kursierte lange das Gerücht, das Ende der „Thyragrotte“ in Stolberg (Mansfeld-Südharz) wäre wohl doch besiegelt, wird nun gebaut. Oder treffender: erst mal abgerissen. Denn das Bad, Ende 1998 eingeweiht, ist trotz jährlicher Wartung und Sanierung im Jahr 2009/10 in die Jahre gekommen. Künftig soll es barrierefrei, nachhaltig und vor allem energetisch effizient betrieben werden. 4,2 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ machen möglich, was die Gemeinde Südharz – selbst mit Hilfe vom Landkreis – nicht geschafft hätte.

Baustart hat sich mehrfach verzögert

Corona und umfangreiche Abstimmungen mit Planern und Fördermittelgebern haben den Start verzögert. Doch das Bauschild steht, Zäune sichern das Gelände vor Neugierigen. Rings um den Rundbau stehen große Container mit Schutt. Mitarbeiter der Gemeinde haben über Wochen aus dem Bad geräumt und rausgerissen, was möglich war, und einige Bereiche schon entkernt.

Mit derben Planen ist jetzt verhüllt, was Schaden nehmen könnte: Geländer, Holzstützen, Whirl Pool, Rutschen, Treppen, Lüftungsrohre, die Edelstahlbecken. Georg Hiep ist Mitarbeiter im Bauamt und täglich vor Ort. „Um die Edelstahlbecken beneiden uns viele“, sagt er. Und die sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. „Wir müssen nur an einigen verfärbten Stellen die Oberfläche überarbeiten.“ Auch die großen Holzstützen blieben fast alle; nur an wenigen Stellen hätten sie unterm Spritzwasser so sehr gelitten, dass sie zum Teil ersetzt werden müssen.

Zwölf Beschäftigte einer Chemnitzer Firma sind jetzt die zweite Woche vor Ort. Mit schwerem Gerät stemmen die Arbeiter die Fußböden auf. Rund um die Becken, im Sauna-, Sanitär- und Umkleidebereich; kurz, überall dort, wo Wasser in einem Bad hingelangt. Die schweren Brocken fahren sie in Schubkarren nach draußen.

Selbst Zargen aus Edelstahl - hier im Saunabereich - haben Rost angesetzt. Foto: Gemeinde Südharz

Bauamtsleiter Björn Schade zeigt Profile und Zargen aus Edelstahl, die teils einen Meter hoch Rost angesetzt haben. „Die müssen alle raus.“ Um solche Schäden künftig zu vermeiden, sollen die neuen Abdichtungen viel höher eingebaut werden. Gechlortes Wasser ist im Vergleich zu blankem Leitungswasser aggressiv, manche Dichtung hat es im Lauf der Zeit förmlich zerfressen. Besonders krass: Die Decke unter der Sauna ist völlig verrottet, dort muss wohl über die gesamte Zeit Wasser durchgedrungen sein. Die Kabinen im Umkleidebereich sehen noch gut aus. Das Problem: Sie sind untereinander verklebt und müssen deshalb ebenfalls raus. „Künftig wollen wir unter die Kabinen einen massiven Sockel bauen, überall mit einer Abdichtung drunter“, erläutert Schade. Sie hätten sich an anderen Bädern, etwa in Bad Frankenhausen, orientiert und entschieden, künftig Durchgangskabinen aufzustellen.

Unterhalb der Sauna ist die Decke durch ausgetretenes Wasser völlig verrottet. Foto: Koch

Lift und modernere Technik vorgesehen

Auch in der oberen Etage wird sich einiges verändern. Im Saunabereich muss der Fußboden ebenfalls komplett raus, bevor Abdichtung, Estrich und Fliesen neu eingebaut werden. „Wir heben die Kabinen an, dichten drunter ab und lassen sie wieder runter“, sagt Schade. Geplant sei, ein paar Duschkabinen, einen kleinen Barbereich und den Durchgang zum Catering zu ergänzen, das habe bisher gefehlt. Das Saunamobiliar werde vorübergehend auswärts eingelagert. Viele Saunagänger und Besucher der Gastronomie, dürfte es freuen, dass ein Lift ergänzt wird. „Wenn man vorm Eingang ins Bad steht, auf der rechten Seite.“ Das bereite ihnen noch ein wenig Kopfzerbrechen.

Die Bauanlaufberatung für den Technik-Bereich, der sich im Keller unterhalb des Bades befindet, hat am Dienstag stattgefunden. Mit der Planung hat die Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragt. Heizung, Wassertechnik und Lüftung sollen modernisiert werden und vor allem die Energiekosten senken. „Das Blockheizkraftwerk bleibt, und es wird mit zwei Gaskesseln geheizt“, sagt Schade.

Eine Million Euro seit 2020 eingebüßt

Vorgesehen sei, sagt der Amtsleiter, bei einzelnen Arbeiten Beschäftigte der Gemeinde einzubinden und damit Kosten zu sparen. „Anders können wir das Budget nicht einhalten.“ Das sei sowieso schwierig. „Von den 4,2 Millionen Fördermitteln aus dem Jahr 2020 haben wir eine Million eingebüßt.“ So enorm hätten sich die Planungs-, Bau-, Material- und Lohnkosten verteuert. Die in einer Studie vorgeschlagene Modernisierung des Kassenbereichs und der Bau des Saunadorfes blieben deshalb Zukunftsmusik – vorerst.

Wann die Stolberger Thyragrotte wieder für die Besucher öffnet, lässt sich im Moment schwer sagen. Frühestens Mitte 2025, aber sicher ist das nicht.