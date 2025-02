Stadt führt Verkehr über den Christberg Arbeiten an Umleitungsstrecke in Sangerhausen haben begonnen

Noch weiß niemand, wann genau die marode Gonna-Brücke an der Kupferhütte in Sangerhausen saniert wird. Auf jeden Fall will die Stadt aber Autofahrern während der Bauzeit eine lange Umleitung über Riestedt ersparen. Was genau geplant ist.