Arbeiten in Fahrtrichtung Göttingen zwischen Raststätte Rohnetal und Dreieck Südharz

An der Autobahn 38 wird jetzt bei Allstedt in Richtung Göttingen gearbeitet.

Allstedt. - Die Anschlussstelle Allstedt der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen ist seit dem Montagmorgen gesperrt. In dem Bereich finden zurzeit Arbeiten zur Fugensanierung statt, bestätigte Tino Möhring, Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH.

Die Sperrung der Anschlussstelle soll demnach bis zum Dienstag, 30. April, 17 Uhr bestehen bleiben. Wer in Richtung Westen auf die A38 auffahren will, muss in dieser Zeit als Ausweich die Anschlussstellen Rothenschirmbach bei Eisleben oder Sangerhausen Süd nutzen.

Die Fugensanierung findet auf einem 610 Meter langen Abschnitt zwischen der Raststätte Rohnetal und dem Autobahndreieck Südharz statt. In diesem Bereich steht zurzeit nur ein 3 Meter breiter Fahrstreifen zur Verfügung. Mitte April waren in der Gegenrichtung Fugen saniert worden. Auch dort war die Anschlussstelle Allstedt zwei Tage gesperrt gewesen.