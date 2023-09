Die Anhebung der Hundesteuer wurde beschlossen. Dabei richtet sich die Höhe der Steuer nach der Anzahl der Tiere pro Haushalt und danach, ob Hunde in Sachsen-Anhalt als gefährlich eingestuft sind.

Anhebung der Hundesteuer ab 2024 in Südharz beschlossen

Kleinleinungen/MZ - Schon mehrfach hat das Thema Hundesteuern in der Gemeinde Südharz für ausgiebige Debatten gesorgt: Am Mittwochabend haben die Gemeinderäte in Kleinleinungen erneut darüber diskutiert und letztlich beschlossen, die Steuersätze ab 2024 zu erhöhen.