Mit Änderungen in seiner Abfallsatzung reagiert der Landkreis Mansfeld-Südharz auf überquellende Altkleidercontainer sowie Pappe- und Kartonberge neben den Mülltonnen.

Alttextilien und Pappe: Das ändert sich in Mansfeld-Südharz bei der Entsorgung

Für Alttextilien gibt es in Mansfeld-Südharz jetzt eine neue reguläre Entsorgungsmöglichkeit.

Sangerhausen/MZ. - Überquellende Altkleidercontainer, um die sich ganze Lumpenberge auftürmen - die neue EU-Vorschrift zur Wiederverwertung von Alttextilien und der Zusammenbruch des globalen Altkleidermarkts haben die bisherige Entsorgung in diesem Bereich aus den Angeln gehoben. Weil mit Alttextilien kaum noch Geld zu verdienen ist und immer mehr Stoff-Müll an den Sammelstellen landete, haben mehrere Unternehmen die Container schon abgebaut.