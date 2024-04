Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Stricken und Häkeln – das klingt ein bisschen nach guter, alter Zeit. Bei der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz wirft man im neuen Semester allerdings einen ganz modernen Blick darauf und hat sie als alte Kulturtechniken in einen kurzen, knackigen Kurs verpackt.

›› In den Kursangeboten stöbern und auch buchen kann man unter https://kvhsmshshop.erwachsenenbildung-lsa.de

Kurs zum Stricken und Häkeln findet in Rottleberode statt

„Stricken und Häkeln – lerne, was die Omis noch können!“ heißt der und beginnt am 25. Mai im Dorfgemeinschaftshaus in Rottleberode. Karin Steincke führt dort gegen eine Kursgebühr von 25 Euro in drei jeweils eineinhalbstündigen Veranstaltungen in die Geheimnisse der selbst gemachten Maschenware ein.

Und davon sollen sich nicht nur blutige Anfänger angesprochen fühlen. Die VHS, die es zu ihren gesellschaftlichen Aufgaben zählt, Menschen mit gleich gelagerten Interessen zusammenzubringen, bietet den Kurs auch als Handarbeitsbörse an.

„Grundsätzlich sind alle Erfahrungsstufen willkommen – vom kompletten Anfänger bis zum Profi“, sagt VHS-Geschäftsführerin Janine Wenschuh. Wer Nadeln, Wolle oder Garn zu Hause hat, sollte die und eine kleine Schere mitbringen.

Kräuterwanderungen und Kochen im Angebot

Auch sonst zeigt der Blick auf das neue Semester: Die Volkshochschule fasst den Bildungsbegriff längst viel weiter, als es früher vielleicht mal üblich war. Den Leuten eine Plattform bieten, auf der sie zusammenkommen, gemeinsam Dinge entdecken und sich damit auch gesellschaftskulturell weiterbilden können – diese Komponente findet sich in Form etlicher Kurse im Programm.

So geht es am 25. April und 22. Mai jeweils um 17 Uhr mit Christin Simonsen auf Kräuterwanderung durch den Garten am Kloster Helfta. Was man mit all den Schätzen aus der Natur dann in der Küche anfangen kann, vermittelt Simonsen schon am 19. April bei einer neuen Ausgabe der Reihe „Kochen und Plaudern“ im Wesa-Küchenstudio in Sangerhausen.

Dort soll unter dem Motto „Wildkräuter im Frühling – die “grüne Kraft“ ein Drei-Gänge-Menü entstehen und gemeinsam verspeist werden. Wer mit dabei sein will, sollte sich aber beeilen – laut Online-Buchungssystem der VHS ist für die gemeinsame Kochrunde nur noch ein Platz frei.

Noch 15 freie Plätze gibt es unterdessen für die Weinblütenwanderung am 15. Juni. Mit der Winzerin Adelheid Hultsch geht es dann durch die blühenden Weinberge bei Höhnstedt, wo die Teilnehmer alles rund um den Weinbau in einem der nördlichsten Anbaugebiete Deutschlands lernen und auch einige Tropfen verkosten können.

Auch Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle

Zum Thema Nachhaltigkeit passt unterdessen der Kurs „Reparieren statt Wegwerfen“, der am 15. Mai um 17 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Eisleben beginnt. An insgesamt drei Abenden will Kursleiter Stephan Lakomy dort zeigen, wie man Fehler aufspürt und kleinere Reparaturen selbst ausführen kann.

Die Teilnehmer sollen Kenntnisse zur Bearbeitung von Holz und Metall und Grundkenntnisse der Elektrotechnik erwerben und in einem Lötkurs lernen, wie Freiverdrahtung und Biegetechnik auf einer Leiterplatte funktionieren. Auch der Umgang mit Messgeräten wird vermittelt.

Und wer so richtig Spaß am Basteln gefunden hat, der kann bei Lakomy in Eisleben ab dem 5. Juni einen weiteren Kurs belegen, in dem Teilnehmer sich über acht Termine hinweg selbst einen Röhrenverstärker bauen – den man dann entweder für E-Gitarre und Bass oder auch zum exquisiten Musikgenuss nutzen kann.

Neu im Angebot ist auch Schach

„Ganz neu ist bei uns ab diesem Semester das Thema Schach“, berichtet Wenschuh. Mit Christel Kliefoth, Lehrerin im Ruhestand, hat man dafür eine Dozentin gewonnen, die früher selbst im sportlichen Ligabetrieb um Punkte gekämpft hat.

„Wir möchten das generationenübergreifend anbieten“, so Wenschuh. Zunächst gibt es am 24. April und 3. Mai jeweils um 16 Uhr in der Sangerhäuser VHS-Geschäftsstelle im Gymnasium eine Schnupperstunde unter dem Motto „Bretter frei – sei dabei!“

Wenn sich viele Interessierte finden, seien dann ein Grundlagenkurs über acht Wochen geplant und auch ein Aufbaukurs möglich.