Fast 20 Mitglieder des Vereins haben mit angepackt. Auch Kinder und Jugendliche können den Steg jetzt wieder sicher nutzen.

Mitglieder des Allstedter Anglervereins haben den maroden Angelsteg an der alten Kiesgrube bei Katharinenrieth instandgesetzt.

Katharinenrieth/MZ. - Geschafft! Mitglieder des Allstedter Anglervereins haben den Steg an der alten Kiesgrube bei Katharinenrieth wieder instandgesetzt. Innerhalb von zwei Tagen bauten die Angler am Ufer der Kiesgrube einen neuen Steg, der sich sehen lassen kann. „Wir wollten wieder einen sicheren Zugang schaffen und die Nutzung des Angelgewässers für alle Sportfreundinnen und -freunde ermöglichen“, sagt Christian Eckert vom Vorstand des Allstedter Anglervereins.