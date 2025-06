Allstedt/MZ. - Investoren, die in der Einheitsgemeinde Allstedt Anlagen zur Gewinnung von Wind- oder Sonnenenergie bauen wollen, können sich ab sofort schon vorab darüber informieren, unter welchen Bedingungen das in der Kommune Akzeptanz findet. In der Sitzung am Montagabend hat der Allstedter Stadtrat eine „Kommunale Leitlinie für faire Windkraft- und Freiflächen-PV-Projekte“ beschlossen.

