Die Kunden der Postbank in Sangerhausen sind derzeit unzufrieden. Die Filiale ist geschlossen und wer kein Online-Banking hat, steht somit vor Problemen. Wann die Filiale wieder öffnen soll.

„Alle schimpfen“ - Warum die Postbank-Filiale in Sangerhausen derzeit geschlossen ist

Die Postbank-Filiale in Sangerhausen ist bis auf Weiteres geschlossen.

Sangerhausen/MZ. - Kunden kommen und gehen, aber keiner kann rein. Die Postbank-Filiale in der Bahnhofsstraße in Sangerhausen ist seit einigen Tagen geschlossen. Darauf weist ein Schild am Eingang hin.