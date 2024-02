Für acht Millionen Euro wird ein Naturerlebniszentrum in Kelbra gebaut, das sich auch den Kranichen widmen soll. Einige schütteln darüber den Kopf. Ein Überblick über die Argumente.

Acht Millionen Euro für ein Naturerlebniszentrum in Kelbra sorgt für Kopfschütteln - Ein Blick auf das Für und Wider

Laut Land machen bis zu 50.000 Kraniche am Stausee Kelbra Rast. Damit ist es der drittgrößte Rastplatz für die Vögel in Europa.

Kelbra/MZ. - Kraniche haben in der Mythologie einen guten Ruf. Sie gelten als „Glücksvogel“, weil sie den Frühling ankündigen. Doch für viele Menschen im Landkreis ist er ein rotes Tuch. Deutlich wurde dies in den vergangenen Wochen als Menschen meinten, der Kranich sei Schuld am Stau-Regime der Talsperre und habe damit zum Hochwasser beigetragen.