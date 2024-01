Hochwasser in Mansfeld-Südharz Gab es Fehler beim Stau-Management in Kelbra? Talsperrenbetrieb äußert sich zu Vorwürfen

Viele Anwohner meinen, das Hochwasser in Mansfeld-Südharz sei auch deshalb so stark geworden, weil es Fehler beim Stau-Management gab. Welche Vorwürfe es gibt und was der Talsperrenbetrieb dazu sagt.