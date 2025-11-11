Unser Schopp für Edersleben Abonnenten-Werbung für den Dorfladen in Edersleben auf der Zielgeraden
Fast 90 Prozent der Dorfladen-Abos sind in Edersleben erreicht. Einige Einwohner investieren wöchentlich mehr als 20 Euro.Wie geht es weiter?
11.11.2025, 17:30
Edersleben - „Es fehlen nur noch 17 Zusagen“, verkündet Claudia Renner in der Gemeinderatssitzung in Edersleben. Sie sei zuversichtlich, dass es mit dem Dorfladen in Edersleben in absehbarer Zeit etwas wird. Grundlage für die Errichtung des Ladens sind Abonnenten.