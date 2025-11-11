Fast 90 Prozent der Dorfladen-Abos sind in Edersleben erreicht. Einige Einwohner investieren wöchentlich mehr als 20 Euro.Wie geht es weiter?

Abonnenten-Werbung für den Dorfladen in Edersleben auf der Zielgeraden

Wird hier bald der neue Dorfladen von Unser Schopp in Edersleben stehen?

Edersleben - „Es fehlen nur noch 17 Zusagen“, verkündet Claudia Renner in der Gemeinderatssitzung in Edersleben. Sie sei zuversichtlich, dass es mit dem Dorfladen in Edersleben in absehbarer Zeit etwas wird. Grundlage für die Errichtung des Ladens sind Abonnenten.