Verkehrsbehinderungen und längere Fahrzeiten Die A71 wird bei Sangerhausen demnächst zur Großbaustelle

Die Autobahn GmbH lässt für über 37 Millionen Euro die Autobahn A71 zwischen dem Dreieck Südharz in Sachsen-Anhalt und Kölleda in Thüringen sanieren. Was die Autofahrer dort bis Herbst 2027 genau erwartet.