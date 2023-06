Sangerhausen/MZ - Am Dienstag, 27. Juni, und am Mittwoch, 28. Juni, finden jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr Prüfarbeiten auf beiden Richtungsfahrbahnen der Südharzautobahn (A 38) zwischen den Anschlussstellen Sangerhausen-Süd und Roßla statt.

Aus diesem Grund wird am Dienstag an der Autobahnanschlussstelle Sangerhausen-West die Auffahrt in Richtung Göttingen gesperrt. Das teilte die in Halle ansässige Niederlassung Ost der Autobahn GmbH am Montagnachmittag mit. Am Mittwoch könnten dann die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Sangerhausen-West in Richtung Leipzig nicht befahren werden.

Der Verkehr soll an beiden Tagen über ausgeschilderte Bedarfsumleitungen zur benachbarten Autobahnanschlussstelle Sangerhausen-Süd geführt werden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Die Behörde bat um Verständnis.