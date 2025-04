In etwas über 15 Stunden 8.859 Höhenmeter zurückgelegt: Sangerhäuser bezwingt Mount Everest mit dem Fahrrad

Jens Wiegmann, der Organisator des Sangerhäuser Bürgerfrühstücks, nimmt an besonderem Rennen in Sachsen teil. In etwas mehr als 15 Stunden fährt er dabei quasi auf den höchsten Berg der Welt. Was er bei der Tour erlebt hat.