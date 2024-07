Am 13. Juli bekommen Interessierte die Möglichkeit, im Rahmen von Führungen einen Blick in die Schlossanlage zu werfen. Zudem startet an diesem Tag die Mitmachaktion „Mein Schloss Allstedt – Allstedt schreibt Geschichte(n)“.

Allstedt/MZ. - Am kommenden Samstag, dem 13. Juli, jährt sich Müntzers berühmte Fürstenpredigt zum 500. Mal. Das Museum in Schloss Allstedt als authentischer Ort des Geschehens ist wegen der bevorstehenden Baumaßnahmen geschlossen. Zum 500. Jahrestag der Fürstenpredigt sollen sich trotzdem ganz kurz die Türen öffnen, kündigt Manuela Werner, die Pressesprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, an.

Besichtigung des Ostflügels möglich

Am 13. Juli sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, im Rahmen von Führungen einen Blick in die Schlossanlage zu werfen. Bei den Rundgängen in der Kernburg soll es Informationen zum aktuellen Stand und zu den geplanten Arbeiten geben.

Besucher können die Räume im Ostflügel besichtigen, die für Allstedts Beitrag zur Landesausstellung „Gerechtigkeyt 1525“ hergerichtet werden. „Aber auch die langfristig notwendigen Sanierungsmaßnahmen kommen zur Sprache“, kündigt Werner an.

Die Führungen beginnen um 10 Uhr und 11.30 Uhr. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten.

Mitmachaktion „Mein Schloss Allstedt – Allstedt schreibt Geschichte(n)“ startet

Am 13. Juli startet zudem die Mitmachaktion „Mein Schloss Allstedt – Allstedt schreibt Geschichte(n)“. Tibor Balogh, dem Leiter des Bauprojekts in Allstedt, ist nicht verborgen geblieben, wie sehr die Lebensgeschichten vieler Allstedter mit dem Schloss verwoben sind und wie sehr sie an ihrem Schloss hängen. Das will er sichtbar machen, wenn die Anlage hinter Bauzäunen verschwindet.

„Gesucht werden die Geschichten der Allstedter: Was sie mit dem Schloss verbindet, ihre schönsten Erlebnisse dort, warum es ihnen wichtig ist – gesucht wird alles, was zeigt, dass Schloss Allstedt für die Allstedter von Bedeutung ist“, so Werner. Mehr Infos zu der Aktion und wie man sich beteiligen kann soll es am 13. Juli geben.

›› Anmeldung unter 034652 519