Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Noch sind Ferien, das Landesschulamt hat trotzdem auch in diesem Monat einen ganzen Schwung Lehrerstellen ausgeschrieben. Nachdem bei der Ausschreibung im Juni kaum welche aus Mansfeld-Südharz dabei waren, finden sich diesmal gleich 27 in der Liste.

Besonders Sekundarschulen auf der Suche nach Lehrkräften

Wie gewohnt machen die Sekundarschulen den größten Teil aus. Diesmal allerdings liegt mit elf Stellen auch ein großer Schwerpunkt auf den Grundschulen. Gleich für zehn sucht das Schulamt Verstärkung. Für die Grundschulen am Markt und „Novalis“ in Hettstedt, „Geschwister Scholl“, Torgartenstraße und „Thomas Müntzer“ in Eisleben, in Erdeborn, Oberröblingen und Südwest in Sangerhausen wird jeweils eine Lehrkraft für den Unterricht in einem beliebigen Fach der Stundentafel gesucht, für die Grundschule am Schloßplatz in Eisleben sind es zwei. Auf die Stelle in Erdeborn können sich auch staatlich anerkannte Erzieher bewerben.

Zwölf Lehrerstellen möchte das Land an den Sekundarschulen in Mansfeld-Südharz neu besetzen. Den größten Bedarf gibt es der Ausschreibung zufolge an der Sekundarschule „Anne Frank“ in Hettstedt. Dort werden vor dem Start des neuen Schuljahres gleich sechs Lehrkräfte gesucht, und zwar für den Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathe möglichst in Kombination mit Physik, Sport und Technik. Für letztere Stelle sind auch Bewerber ohne Hochschulabschluss willkommen.

Lehrer für fast jedes Fach gesucht

Drei Stellen sind an der Katharinenschule in Eisleben ausgeschrieben – für die Fächer Englisch, Mathe/Chemie und Musik. Für den Musikunterricht ist ein Hochschulabschluss keine Voraussetzung. Darüber hinaus sucht das Land Lehrkräfte für die Müntzer-Schule in Sangerhausen (Physik), Benndorf (Englisch) und Mansfeld (Sport möglichst in Kombination mit Biologie).

Für das Humboldt-Gymnasium in Hettstedt ist eine Stelle für den Unterricht in Mathe plus möglichst Physik ausgeschrieben, für das Luther-Gymnasium in Eisleben werden eine Lehrkraft für Physik, möglichst in Kombination mit Informatik, sowie eine Lehrkraft für Mathematik plus möglichst Informatik gesucht, die zu 40 Prozent an das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung abgeordnet werden soll.

Auch für die Levana-Förderschule in Eisleben ist eine Stelle für den Unterricht in einem beliebigen sonderpädagogischen Fach ausgeschrieben. Interessenten können sich bis 31. August über das Stellenportal des Landesschulamtes im Internet bewerben.